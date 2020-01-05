Статтю 190 Кримінального кодексу слідчі Підволочиського відділу поліції інкримінують 51-річній жительці одного з сіл району.

Як повідомили у поліції, жінка, прагнучи отримати субсидію, вдалася до шахрайських дій.

У ході досудового розслідування було встановлено, що підозрювана подала в управління праці та соціального захисту населення Підволочиської РДА документи для отримання субсидії, заповнивши при цьому декларацію, у якій вказала недостовірні дані.

Як з’ясувалося, напередодні син з яким вони спільно проживають, придбав у власність автомобіль вартістю понад 50 000 гривень. Даної покупки жінка не зазначила у поданій декларації. Обман став підставою для нарахування понад п’яти тисяч гривень субсидії. Тепер, окрім повернення коштів, жінка нестиме за свій вчинок ще й кримінальну відповідальність. Досудове розслідування триває.