Через стихію половина шкіл Тернопільщини перейшли на дистанційне навчання

Близько половини загальноосвітніх шкіл на Тернопільщині перейшли на дистанційне навчання.

Про це повідомили в управлінні освіти і науки області. Враховуючи прогнози метеорологів, учні навчатимуться дистанційно щонайменше тиждень.

Школи повернуться до очного навчання після покращення погодних умов, – зазначила начальниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома. Відповідні рішення приймають безпосередньо у навчальних закладах під час засідання педагогічних рад. «Педагогічні ради визначають тривалість дистанційного навчання. Після покращення погодних умов усі навчальні заклади перейдуть на звичайну форму навчання. Наразі точно сказати, доки триватиме дистанційне навчання, не можемо».

За прогнозами синоптиків, складні погодні умови зберігатимуться протягом тижня. Зокрема, в області передбачають посилення морозів. Місцями температурні показники сягатимуть двадцятиградусної позначки. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Це ускладнюватиме рух на автошляхах.