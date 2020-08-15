Обласний лабораторний центр отримав нове обладнання, що дасть змогу розширити кількість робочих місць для проведення досліджень. Наразі там облаштовують нову вірусологічну лабораторію.

Від початку епідемії в обласному лабораторному центрі провели понад тридцять тисяч досліджень методом ПЛР. Через зростання рівня захворюваності є необхідність збільшувати потужності, – про це зазначила заступниця директора обласного лабораторного центру Юлія Кравчук. Оскільки вірусологи проводять дослідження також для сусідніх регіонів.

«Проводиться облаштування вірусологічної лабораторії ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України», сьогодні спеціалісти установи отримали нове лабораторне обладнання, що дасть змогу збільшити кількість робочих місць. Що є необхідним в умовах пандемії коронавірусу, а зокрема зростання рівня захворюваності».

Додамо, від початку епідемії в області підтверджено 3539 випадків інфікування коронавірусом. Найбільше заражених в обласному центрі – майже тисячу осіб. Щодо показника смертності, то він в регіоні найнижчий, порівняно з іншими областями України.

Софія Романська