На Тернопільщині зареєстрували 343 нових випадки захворювання на COVID-19. Це майже на двісті хворих більше, ніж минулої доби. Якщо негативні тенденції збережуться, то регіон перейде до червоної зони епідемічної небезпеки.

Ситуацію із коронавірусом ускладнює зростання рівня захворюваності на грип і ГРВІ. Кількість хворих перевищує епідемічні пороги. Як зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, минулого тижня це стало однією з причин переведення Тернопільщини із жовтої до помаранчевої епідемічної зони.

“При епідемічному зонуванні враховуються також показники захворюваності на грип і ГРВІ. Зокрема, враховується ситуація в області з грипом і ГРВІ і відношення рівня захворюваності до порогових значень. Відтак ми на 27% перевищуємо цей поріг. І це є одним із критеріїв, який може бути врахований під час переходу до іншої епідемічної зони. І якщо в нас будуть перевищення ще по інших критеріях, то можемо потрапити і до червоної зони. Бачимо, що тенденції із захворюваністю на COVID-19 також негативні”.

На Тернопільщині зростає показник летальності. Учора з підтвердженим діагнозом COVID-19 померло п’ятеро людей. А загалом у нашій області коронавірус забрав 610 життів.