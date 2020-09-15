Більше тисячі досліджень коронавірусу щодоби проводять в обласному лабораторному центрі.

Як розповіла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, вірусологи збільшили кількість тестувань через стрімке поширення COVID-19 в регіоні.

Цими днями в області кожного дня додається по 200 — 300 нових випадків зараження коронавірусом. Це вимагає розширення потужностей у лабораторному центрі.

“Ми значно збільшили свої потужності, ми тестуємо набагато більше осіб, ніж це було на початку пандемії. Ми розпочинали тестування з 230 осіб, а сьогодні наш рекорд 1326 досліджень. Це є багато, і поки що з таким об`ємом справляємося. Лікарі-вірусологи, лікарі особливо небезпечних інфекцій, лікарі-епідеміологи працюють практично без вихідних, їх робочий день зараз ненормований. У багатьох з них він закінчується о 23 години або й пізніше. Ресурсу наразі вистачає, але якщо говорити про збільшення кількості тестувань, то Міністерство охорони здоров’я розглядає питання про доцільність тестування всіх категорій населення. Розглядається питання, що контактні особи, які ідуть в самоізоляцію на 14 днів, і якщо у них немає ознак хвороби, вони тестуватися не будуть”, – розповідає Оксана Чайчук.

Нагадаємо, учора на Тернопільщині зафіксували антирекорд за кількістю інфікованих, а також летальних випадків. Відтак у регіоні обговорюють питання щодо проведення масового тестування на COVID-19.

Софія Романська