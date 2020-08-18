Тернопільську лікарню швидкої допомоги повністю переформують у госпіталь для інфікованих COVID-19.

Про це повідомив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак. Цього вимагає епідемічна ситуація в місті й області.

Наразі у лікарні швидкої допомоги передбачено 120 місць для лікування хворих на коронавірус. У закладі сьогодні перебуває понад дев’яносто хворих на респіраторну інфекцію, 71 з них – із підтвердженим діагнозом COVID-19.

«У нас є напружена ситуація по стаціонарному відділенні для дорослого населення. На жаль, збільшується кількість хворих серед молодших людей, а також негативна тенденція – і серед людей старшого віку. Маємо значну кількість людей на стаціонарі з пневмоніями. Наразі хворих на апаратах штучної вентиляції легень немає, але ШВЛ – це вже вкрай важкий стан пацієнтів. Зараз пацієнти, які знаходяться в інфекційному відділенні, знаходяться на кисневій підтримці і на кисневих концентраторах. Приблизно десять хворих у важкому стані».

Загалом у Тернополі нині – майже 600 хворих на коронавірус. Понад півтисячі людей лікуються амбулаторно під контролем сімейних лікарів.

Софія Романська

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