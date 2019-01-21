Через стару пічку на Тернопільщині загинула маленька дитина. ФОТО

21/01/2019 0
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19 січня у селі Раславка, Кременецького району сталася трагедія. Внаслідок отруєння продуктами горіння загинула дитина 2017 року народження.

Як повідомляють у ДСНС, пожежа виникла в кімнаті житлової будівлі. Її ймовірна причина – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Загорання ліквідовано рятівниками 23-го державного пожежно-рятувального поста м. Почаїв. Вогнеборцями не допущено подальшого розповсюдження вогню на суміжні приміщення.

Вогнем знищено матрац на площі 3 м. кв, пошкоджено облицювання стін, меблі та речі домашнього вжитку на площі 20 м. кв.

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