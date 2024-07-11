12-14 липня у Тернополі будуть впроваджені зміни у русі громадського транспорту через спеку. У ці дні синоптики прогнозують підвищення температури повітря до 34 градусів та сонячну погоду без дощів.

З метою збереження вулично-транспортної мережі міста, яка може зазнавати пошкоджень внаслідок впливу високих температур і важкого транспорту, у місті застосують додаткові обмежувальні заходи.

Зокрема, з транспортної мережі будуть зняті великовантажні тролейбуси (спарені) та замінені на інші, менші тролейбуси. В обідню пору можливе зменшення кількості автобусів та тролейбусів на непопулярних маршрутах, де спостерігається низький пасажиропотік. Разом з тим, буде забезпечено роботу кондиціонерів (у тому транспорті, де вони встановлені). На дорогах зранку і до вечора буде посилено роботу поливальних машин.

Нагадаємо, що у Тернополі діє обмеження на рух великовагових транспортних засобів вагою понад 24 тонни та осьовим навантаженням більше 7 тонн. Зокрема, обмеження діє з 10:00 по 22:00 год у дні, коли температура повітря перевищує 28°C. Для інформування водіїв на автомобільних дорогах загального користування встановлено відповідні дорожні знаки.

“Мешканців та гостей міста просимо врахувати ці тимчасові обмеження при плануванні своїх маршрутів та з розумінням поставитися до необхідності таких заходів задля збереження міської інфраструктури”, – звертаються у міській раді.