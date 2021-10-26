Через спалювання трави родина з Тернопільщини ледь не залишилася без даху над головою

П’ять пожеж сталося на Тернопільщині минулої доби через спалювання сухої трави. У селі Самолусківці Гусятинської громади через швидке поширення вогню ледь не згоріла житлова будівля.

Рятувальники виїжджали гасити пожежі у Підволочиськ, Чортківський і Тернопільський райони. Як повідомив речник ДСНС області Сергій Данілін, через сильний вітер вогонь швидко поширювався і був ризик його перекидання на інші об’єкти.

“Ліквідовано пожежу сухої трави на відкритій території площею 25 м. кв., що виникла в селищі Підволочиськ Тернопільського району. Під час гасіння врятовано дві будівлі. Також суха трава горіла на відкритій території на площі 1 га в с. Самолусківці Гусятинської громади. Під час гасіння врятовано один житловий будинок. У селі Ридодуби ліквідовано пожежу сухої трави на відкритій території на площі 500 м кв. У селі Гаї за Рудою Залозецької громади виникла пожежа сухої трави та сміття на відкритій території на площі 0,5 га. У Теребовлі горіла суха трава та чагарники на відкритій території на площі 25 м. Також рятувальники виїжджали гасити пожежі сухої трави у село Поділля Товстенської громади та с. Мильне Залозецької громади. Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються”.

Додамо, вогнеборці восени майже щодня виїжджають гасити пожежі сухої трави. На боротьбу з вогнем рятувальники затрачають чималі ресурси. А від початку року сталося більше тисячі таких пожеж.