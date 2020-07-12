Спалах коронавірусу виявили у Бережанах на заводі “Керамік”. Там COVID-19 діагностували у дев’ятьох людей. Відтак виробництво вирішили зупинити, а працівників заводу відправили на карантин.

Загалом у Бережанському районі підтверджено лише 18 випадків зараження коронавірусом, зареєстровано один летальний випадок від цієї недуги. Погіршив статистику спалах на заводі “Керамік”, як туди потрапила інфекція наразі невідомо. Епідеміологи та поліція проводять розслідування, визначають контактних осіб.

Як повідомили у Бережанській райдержадміністрації, місцевий штаб боротьби з коронавірусом вирішив посилити карантинні обмеження в районі.

“Рекомендували керівникам закладів громадського харчування, закладів розважальної діяльності обмежити час роботи до 22 години. Держпродспоживслужба та поліція посилить проведення регулярних моніторингових перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання встановлених вимог функціонування в умовах адаптивного карантину, а саме дотримання режиму носіння захисних масок, соціальної дистанції та здійснення визначених заходів дезінфекції в закладах громадського харчування, на об’єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, ринку, у громадському транспорті”.

Софія Романська

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