Пожежа сталася вчора вранці у селі Кобиловолоки Теребовлянського району.

Як повідомляють у ДСНС, там горіло сміття та дерев’яний піднавіс. Вогонь перекинувся на покрівлю розташованого поряд продуктового магазину.

Як наслідок, вогнем знищено сміття на площі 5 м кв та дерев’яний піднавіс, пошкоджено металеві ворота, дерев’яне перекриття та шиферне покриття магазину на площі 10 м кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано будівлю продуктового магазину.