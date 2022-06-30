Через складнощі воєнного стану: одна з вулиць Тернополя буде перекрита довше, ніж планувалося

З 9 травня у Тернополі на вулиці Подільській перекрито рух транспорту через ремонт каналізаційного колектора. Завершити роботи планували раніше, проте через воєнний стан вулиця буде перекритою й надалі.

Про це повідомили у міській раді.

“З 9 травня у Тернополі на вул. Подільській перекрито рух транспорту з метою проведення комплексу робіт на об’єкті «Реконструкція напірносамопливного колектора побутової каналізації DN800 від камери «А» по вул. Довженка до КОС по вул. Об’їзна в м. Тернопіль».

У зв’язку з виникнення складнощів у логістиці та фінансуванні матеріалів в умовах воєнного стану, виконавчим комітетом прийнято рішення про продовження терміну перекриття руху транспорту на вул. Подільській до 1 серпня.

Просимо вибачення у водіїв за тимчасові незручності.

Нагадаємо, на вказаному об’єкті працівники КП «Тернопільволоканал» проводять заміну каналізаційного колектора, загальна довжина якого складає 4 км. Ділянка, на якій проводитимуться роботи становить 250 м. вздовж вул. Подільської”, – ідеться у повідомленні.