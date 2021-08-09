“На станції “Березовиця-Острів” під час зупинки відбувся з’їзд з рейок пасажирського поїзда”, – така інформація в чергову частину відділення поліції №1 (м.Тернопіль)надійшла від працівника залізниці.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що 7 серпня близько 23:00 аварія трапилася з пасажирським потягом, який курсував за маршрутом “Рахів-Київ”. Після зупинки з рейок зійшов локомотив та один з вагонів.

На момент сходження у вагоні поїзда перебували люди. Проте ніхто жодних тілесних ушкоджень не отримав. Пасажирів пересадили у інші вагони і після того, як прибув локомотив, поїзд попрямував за місцем призначення.

На місці нещастя працювала група реагування патрульної поліції та УПП. Причини аварії встановить спеціально створена комісія. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із ч.1 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу. Триває слідство.