58-річного зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

29 липня близько опівночі до поліцейських зателефонували очевидці злочину й повідомили, що в селі Полупанівка ножем поранено молодого чоловіка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, повідомляють у поліції.

З’ясувалося, того вечора на відкритій площадці в альтанці біля сільського магазину свій день народження з друзями святкував 27-річний місцевий житель. Зі його слів, до їхньої компанії підсів його 58-річний колега по роботі, – чоловіки працюють в одному кар’єрі. Непроханий гість перехилив чарку-другу і став чіплятися до одного з молодиків, дорікаючи тому, що він носить сережку. Конфлікт намагався залагодити іменинник, пробував заспокоїти колегу та в якийсь момент зловмисник вихопив ніж і вдарив потерпілого у живіт.

– З проникаючим пораненням черевної порожнини 27-річного жителя Полупанівки каретою швидкої було доправлено до районної лікарні. Юнак наразі перебуває в реанімації, -розповів начальник Підволочиського відділу поліції Сергій Гаврилюк.- Підозрюваного затримано. Йому оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 ККУ – заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження. Знаряддя злочину вилучено. Триває досудове розслідування.