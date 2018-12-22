Через серйозну аварію частина Тернополя залишилася без води. ФОТО
22/12/2018 0
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Сьогодні на вулиці Дністрянській у Тернополі стався масштабний витік води.
Як повідомляє Прес-центр, там працюють комунальники та ліквідовують аварію.
Однак, за інформацією водоканалу, аварія досить серйозна, тож коли саме відновлять водопостачання поки не відомо.
Без води залишилися вулиці: вул. Дністрянського, 1, Бандери, 10-34;Глиняна , Глибока,25 (парна сторона).
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