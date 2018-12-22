Через серйозну аварію частина Тернополя залишилася без води. ФОТО

22/12/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Сьогодні на вулиці Дністрянській у Тернополі стався масштабний витік води.

Як повідомляє Прес-центр, там працюють комунальники та ліквідовують аварію.

Однак, за інформацією водоканалу, аварія досить серйозна, тож коли саме відновлять водопостачання поки не відомо.

Без води залишилися вулиці: вул. Дністрянського, 1, Бандери, 10-34;Глиняна , Глибока,25 (парна сторона).

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,345 / 12.13m