Через серйозну аварію частина Тернополя залишилася без води. ФОТО

22/12/2018 Розмір тексту:

Сьогодні на вулиці Дністрянській у Тернополі стався масштабний витік води.

Як повідомляє Прес-центр, там працюють комунальники та ліквідовують аварію.

Однак, за інформацією водоканалу, аварія досить серйозна, тож коли саме відновлять водопостачання поки не відомо.

Без води залишилися вулиці: вул. Дністрянського, 1, Бандери, 10-34;Глиняна , Глибока,25 (парна сторона).