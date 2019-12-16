Пожежа сталася 15 грудня у житловому будинку в селі Іванівка Підволочиського району.

Як повідомляють у ДСНС, рятувальники оперативно прибули до місця події та загасили вогонь у димарі, де був осередок пожежі. Таким чином, врятували будівлю.

Як вдалось з’ясувати в ході попереднього обстеження, ймовірною причиною займання послужило порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. Господарі завчасно не подбали про справність приладу, адже перед початком опалювального сезону не очистили димар від сажі. Лише завдяки оперативним діям вогнеборців помешкання врятоване.

Рятувальники звертають увагу на дотримання правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальних приладів. Печі та димарі необхідно побілити, щоб мати змогу своєчасно виявити тріщини у цегляній кладці. Поява слідів кіптяви вкаже на наявність та місця пошкоджень. Дерев’яна підлога перед топковими дверцятами печі обов’язково повинна бути захищена металевим листом розміром 50х70 см. Ні в якому разі надмірно не перегрівайте печі, не залишайте вогонь без нагляду та не розпалюйте його за допомогою бензину чи інших горючих рідин. Не дозволяється розміщувати легкозаймисті речі впритул до печей, відстань до них має бути не менше 0,5 м. В опалювальний сезон необхідно очищати димарі від сажі не рідше одного разу на три місці.