Зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки (264 ч.2 ККУ) – кримінальне провадження за даною статтею розслідують працівники Лановецького відділення поліції.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, повідомляють у поліції.

28 лютого в Головне управління Нацполіції краю надійшло звернення від голови однієї із громадських спілок щодо контролю та врегулювання ситуації, яка склалася під час проведення капітального ремонту в спортивному залі Лановецької загальноосвітньої школи.

Нагадаємо, що в навчальному закладі відремонтували спортзал, а за деякий час підлога зацвіла. Ремонт тут розпочали в 2019-му, наприкінці жовтня. А в грудні на встеленій підлозі з’явився грибок. Батьки і керівництво Лановецької школи №1 вимагали замінити балки і дошки, бо вони вкрилися пліснявою.

Працівники поліції також перевірять чи проводився ремонт з порушенням, адже на його проведення з держбюджету та бюджету міста виділили майже півтора мільйони гривень.