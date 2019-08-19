Біля Тернополя загорілося поле і ледь не спалахнула заправка.

У полі біля Тернополя виникла пожежа стерні. Вогонь швидко поширювався територією. Існувала загроза перекидання вогню на автозаправну станцію поблизу. Через це працівники відключили АЗС від електропостачання.

Люди, які працюють на заправці розповіли, що пожежа почалася біля села Гаї-Гречинські, яке межує з Тернополем. За 15 хвилин полум’я охопило майже все поле. Дим поширився на дорогу та місто. На місце події приїхали пожежники, які ліквідували пожежу, пише сайт Тернополяни.

Зазначимо, за підпал передбачена адміністративна, а у складних випадках, і кримінальна відповідальність. Штрафи за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю або її залишків передбачені у розмірі 170-340 гривень (з громадян) і від 850 до 1190 (з посадових осіб).

Ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно – заповідного фонду,тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 340 до 680, а на посадових осіб – від 1190 до 1700 гривень.