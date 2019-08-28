На Тернопільщині пожежники чотири рази рятувальники залучалися до гасіння пожеж сухої трави.

Як повідомляють у ДСНС, 27 серпня о 14:43 виникла пожежа сміття на відкритій території у місті Бережани. Вогонь знищив сміття на площі 0,002га. Загорання ліквідовано черговим караулом 7 державної пожежно-рятувальної частини Управління.

О 17:57 виникла пожежа сміття у селі Онишківці Шумського району. Вогонь знищив сміття на площі 0,02га. Загорання ліквідовано черговим караулом 16 державної пожежно-рятувальної частини Управління. Завдяки професійним діям фахівців ДСНС від полум’я врятовано 5 га лісових насаджень та 7 га посівів сої.

О 20:12 виникла пожежа сміття на відкритій території у місті Збараж. Вогнем знищено сміття на площі 0,002га. Загорання ліквідовано черговим караулом 4 державної пожежно-рятувальної частини Управління.

О 20:34 виникла пожежа сміття у селі Підзамочок Бучацького району. Вогонь знищив сміття на площі 0,001га. Загорання ліквідовано черговим караулом 9 державної пожежно-рятувальної частини Управління.