За процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України інспектору одного з відділів Галицької митниці ДМС України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

За версією слідства, працівник митниці неналежно оформив матеріали щодо переміщення підприємцем товарів за заниженою вартістю через митний кордон України. Інспектор направив їх для розгляду судом після закінчення строків притягнення винної особи до відповідальності.

Рішенням суду суб’єкта підприємницької діяльності визнано винним у вчиненні митного правопорушення, однак справу закрито у зв’язку із закінченням строків притягнення до відповідальності.

Внаслідок службової недбалості посадовця митниці, правопорушник уникнув відповідальності за порушення митних правил. Державі заподіяно збитки на суму 1 млн 817 тис грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові.