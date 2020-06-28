Через повені на окремих територіях Тернопільщини може поширюватися щуряча гарячка.

Це інфекційне інфекційне захворювання, яким хворіють люди і тварини, викликане мікробом лептоспірою. Джерелом збудника є мишовидні гризуни, особливо сірі та водяні щурі.

Лептоспірозна інфекція вражає такі життєво важливі органи, як печінка, нирки, селезінка, легені, серцево-судинну систему, головний мозок і може призвести до смерті, – розповідає завідувачка відділення обласного центру громадського здоров’я Наталія Харченко. Минулоріч в Україні зафіксували близько трьохсот випадків захворювання. Понад тридцять випадків зараження виявили вже цього року.

“Серйозні спалахи цієї хвороби відбуваються після повеней. Лептоспіри можуть потрапляти в організм через шлунково-кишковий тракт, пошкоджену шкіру, слизові оболонки. Зараження людей відбувається при купанні в непротічних водоймах, ставках, ловлі риби, вживанні сирої води та продуктів, інфікованих сечею від хворих тварин або лептоспіроносіїв; під час відпочинку на природі, на дачах, а також при безпосередньому контакті з хворими тваринами, в основному домашніми собаками під час догляду за ними. Багато гризунів живе на полях, загрожуючи людям, зайнятим на збиранні врожаю. Продукти, що беруться в поле, необхідно зберігати загорнутими і в місцях, недоступних для гризунів, питну воду – у закритих флягах, термосах”.

Серед ознак лептоспірозу: озноб, різке підвищення температури, головний біль, нудота блювання. Відтак симптоми можуть нагадувати і коронавірус. Від моменту зараження до перших ознак захворювання проходить 7-14 днів. Однак лікарі наголошують: лептоспіроз виліковний, від людини до людини не передається.

Софія Романська