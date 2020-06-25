У зв’язку з надмірними опадами на Заході України, в Монастириському районі спостерігається значний підйом води у річці Дністер.

Як повідомили у ДСНС, найбільше постраждали три населені пункти: села Устя Зелене, Коропець, Вістря.

Зокрема, у с. Устя Зелене вода перелилася через дамбу, яка призначена для захисту сільськогосподарських угідь. Із небезпечної зони відселено 57 жителів.

Станом на 06:00 25 червня у селі Коропець підтоплено 15 приватних домогосподарств, 5 га городів, 15 господарських та 4 житлові будинки. Відселено 100 селян.

У селі Вістря підтоплено 16 домогосподарств, 5 житлових будинків, 14 господарських будівель, 16 колодязів, 87 с/г угідь на площі 13 га., місцевий стадіон. На двох дорогах даного населеного пункту проїзд став неможливий.

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