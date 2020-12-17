Наприкінці тижня на Тернопільщині потеплішає. За прогнозами Укргідрометеоцентру, температурні показники вдень коливатимуться від нуля до п’яти градусів тепла.

Відлига охопила Західну Україну.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, тенденція до підвищення температурних показників зберігатиметься.

«Температура повітря коливається і буде кружляти навколо нуля. 17-го грудня, десь перескочить до “плюсів”, на Заході +1+5 градусів. Цікаво, що зараз температура повітря буде приблизно однаковою протягом усієї доби, і вночі, і вдень. Опадів серйозних не передбачається, хіба що якась мряка і тумани блукатимуть і псуватимуть зір водіям. Обережно! Хоча загалом ситуація із ожеледицею стала безпечнішою, проте все ж навіть невелике підмерзання може схопити тонким льодком. Така погода з підвищеним атмосферним тиском, хмарністю та без суттєвих опадів домінуватиме до кінця тижня. Миколай явно приїде на автомобілі, бо на санчатах за такої погоди навряд чи він справиться».

За попередніми прогнозами, завершення грудня в області теж буде порівняно теплим. Тож чимало жителів краю зможе заощадити на теплопостачанні.