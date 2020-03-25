Рада церков оголосила 25 березня 2020 року Днем загальної молитви і посту за Україну.

Представники різних християнських церков упродовж дня не вживатимуть їжі і молитимуться за здорове майбутнє всіх громадян.

Приєднатися до посту просять всіх, кому дозволяє здоров’я. Підтримають молитовну ініціативу і за кордоном.

“Ми закликаємо віруючих різних конфесій, а особливо тих в нашій державі, від кого зараз залежить ухвалення складних та відповідальних рішень, у цей день проявити смирення і покаяння перед Богом, залишаючись кожен у місці свого перебування. Закликаємо всіх віруючих звернутися до Всевишнього з молитвою про захист життя та здоров’я кожної людини, подання допомоги у боротьбі з пандемією, про лікарів та всіх, хто жертовно служить ближнім, про зцілення уражених хворобою, про мудрість і наснагу щодо вжиття практичних заходів для недопущення поширення коронавірусу в Україні та світі. Нехай Господь надихне кожного, особливо серед наділених владою, мудро і відповідально діяти щодо надання допомоги нужденним, хворим і особам літнього віку, розроблення плану підтримки самозайнятих осіб і тих сімей, які через карантин залишилися без засобів до існування”, – зазначає співкоординатор молитовної ініціативи на Тернопільщині Анатолій Якобчук.

Додамо, на Тернопільщині більшість церков у час карантину проводять богослужіння онлайн.

Софія Романська