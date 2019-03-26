Станом на 26 березня працівниками поліції складено 32 адміністративні матеріали про порушення виборчого законодавства.

Більшість з них пов’язані з порушенням порядку виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, а також щодо відсутності відомостей про установу, що здійснила друк, тираж та інформацію про осіб, відповідальних за їх випуск.

Про це повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Загалом, з початку виборів Президента України зареєстровано 109 повідомлень про можливі порушення суб’єктами виборчого процесу та по двох відкрито кримінальні провадження. За 10 адміністративними правопорушеннями судові інстанції вже винесли рішення та притягнули до відповідальності винуватих осіб. Зазначимо, що поліція Тернопільської області з 25 березня перейшла на посилений варіант несення служби та забезпечуватиме цілодобову охорону виборчих дільниць з моменту отримання ними виборчої документації.