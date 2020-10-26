На Тернопільщині у день виборів поліція відкрила три кримінальні провадження. Справи стосуються викрадення бюлетенів у Заліщицькому районі, видачі бюлетенів без паспорта та побиття поліцейського у Гусятинському районі.

Загалом у день виборів поліція області отримала близько ста повідомлень про порушення. Більшість з них вже розглянули правоохоронці. Також порушення фіксували представники Громадянської мережі «Опора».

«Зареєстрували, як в Охримівцях на дільниці був порваний виборчий бюлетень. Були спроби видачі бюлетенів без паспорта. Також була спроба видати бюлетень особі, яка не була включена у списки виборців. Ця ситуація була попереджена. На одній з дільниць був зафіксований факт, що кожна скринька промаркована, виборців спонукали кидати бюлетені по конкретних скриньках: для мера, міської ради, районної ради, обласної ради. Це могло призвести до розголошення таємниці волевиявлення. Бюлетень для того розгортався, щоб опустити у цю скриньку. Звернулися до ТВК з цього приводу, на це відреагували і запитання усунули», – каже виборча омбудсменка Громадянської мережі «Опора» Ольга Мазаєва.

Окремі дільниці у Тернополі та області відкрилися із запізненнями. Також були проблеми із доступністю дільниць для людей з інвалідністю. В обласному центрі проживає понад півтисячі таких осіб.

«Були факти невчасного відкриття виборчих дільниць, були випадки коли дільничні виборчі комісії були незабезпечені контрольними листами для переносних виборчих скриньок, це призводило до втручання ТВК, семи дільничних виборчих комісій. Також були випадки, коли виборці голосували не в кабіні для голосування, а десь на столі. Оскільки була досить значна черга. Дехто з них не мав часу, щоб дочекатися своєї черги. Ми зафіксували матеріали передвиборчої агітації на біл-бордах у Тернополі. Задокументували це і працівники поліції. Надіємося, що буде дана правова кваліфікація, особи можуть бути притягнуті до відповідальності», – зазначає директор центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик.

Не обійшлося і без спроб агітації у день виборів. А загалом від початку виборчої кампанії поліція отримала близько трьохсот заяв про ймовірні порушення.