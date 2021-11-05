Понад сто жителів Тернопільщини оштрафували цього тижня через нехтування карантином. А загалом у краї виявили близько сімсот порушень санітарно-епідемічних правил, переважно вони стосуються наявності сертифікатів вакцинації та маскового режиму.

Представники держпродспоживслужби, місцевого самоврядування та правоохоронці перевірили дотримання карантинних обмежень у 10 закладах Лановецької громади. Це ресторани, магазини, банк і Центр надання адміністративних послуг. Як повідомили у поліції, складено два адмінпротоколи на власників закладів через те, що працівники не мали сертифікатів вакцинації, і ще два – на осіб, які не пред’явили документів, які посвідчують особу. Відповідні матеріали направлять на розгляд до суду.

Додамо, в області відстежують карантин понад півсотні мобільних груп, у складі яких – поліціянти, муніципальні інспектори, представники держпродспоживслужби та епідеміологи. За минулий тиждень вони виявили 621 порушення карантинних правил.