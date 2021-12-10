Півсотні постанов через порушення карантину склали протягом тижня у Тернополі.

Про це повідомив начальник міського відділу поліції Сергій Осадца. 10 адміністративних протоколів розглядаються у судах.

Щодня у Тернопільській громаді дотримання правил карантину відстежують мобільні групи. У їхньому складі працюють правоохоронці, муніципальні інспектори, фахівці Держпродспоживслужби.

«На території громади працюють мобільні групи, які відстежують дотримання карантину. Їхня кількість на вихідні збільшується, на будні дні їхня кількість зменшується, немає вже жодного закладу, де наші працівники не побували. Щодо рейдових груп, які проводять роботу, зараз ми залучили також членів громадських формувань, оскільки вони разом з нами несуть службу, а також представників муніципальної інспекції, Держпродспоживслужби. За останній тиждень ми щодня виявляли ряд порушень, вони переважно незначні. Ми склали 58 постанов та 10 протоколів, які розглядаються у судах», – зазначив Сергій Осадца.

Додамо, поліцейські також перевіряють сертифікати вакцинації серед працівників та відвідувачів громадських, торгово-розважальних закладів. У разі порушень керівників установ притягуватимуть до відповідальності.