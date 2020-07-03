Мобільні групи у Тернополі відстежують роботу закладів громадського харчування, салонів краси та магазинів. Минулого тижня у разі порушення санітарно-епідеміологічних правил власникам закладів робили попередження, відтепер притягуватимуть до адміністративної відповідальності.

Цього тижня інспектори обстежили понад 150 об’єктів торгівлі, а від початку карантину — понад сім тисяч, у тисячі закладів виявили порушення. До відповідальності притягнули понад півсотні власників бізнесу, що відмовлялися виконувати карантинні вимоги.

“Головним управлінням Держпродспоживслужби минулого тижня було розроблено інформаційні брошури щодо діяльності в період карантину. По місту Тернополю було багато створено мобільних груп, які заходили у кожний заклад, роздавали інформаційні листки. Ми в основному робили попередження, цього тижня у випадку порушень будемо складати адміністративні протоколи. Максимально зосередимо увагу на дотримання карантинних вимог на ринках”, – наголосив начальник міського управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків.

Додамо, у Тернополі відновилася стихійна торгівля. Відповідальні за це керівники ринків, біля яких нелегально реалізовують продукцію. Відтак інспектори можуть їх притягнути до відповідальності.

Софія Романська