Антициклон зумовлюватиме погодні перепади найближчими днями на Тернопільщині.

Через різкі зміни погодних умов у жителів краю може погіршуватися самопочуття, ймовірні головні болі.

Також синоптики попереджають про магнітні бурі, які можуть позначатися на здоров’ї.

П`ятниця в Україні буде сухою, навіть сонячною, якщо не набіжать тумани, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Антициклональний характер погоди втримується.

«Хто не дуже добре реагує на високий атмосферний тиск, якраз – такий дещо некомфортний період. Вітер західний, південно-західний, рвучкий, з поривами, тому відчуття будуть холоднішими, ніж реальні показники. Температура повітря найближчої ночі становитиме -1-5 градусів, на Заході -4-10 градусів, вдень очікується +2+5 градусів».

За словами фахівців, магнітні бурі можуть призводити до головних болів, сонливості, запаморочення чи безсоння. У такий період радять подбати про здоровий сон і правильне харчування.

Софія Романська