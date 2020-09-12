На Тернопільщині цього року намолотили понад півтора мільйона тонн зерна. Порівняно з минулим роком, урожай менший на 200 тисяч тонн. Аграрії пов’язують втрати із складними метеорологічними умовами навесні та влітку.

На урожайності позначилися зимівля без снігового покриву, холодна і суха весна, значні опади на початку літа, – розповідає заступник директора департаменту агропромислового розвитку області Василь Кічак. За його словами, було пошкоджено 17, 9 тис. га, загинуло – 6 тис. га зернових культур.

«Цього року у зв’язку із метеорологічними умовами, збирання зернових і зернобобових культур розпочалося на два тижні пізніше. Це фактор, який впливає на якість збирання зернових і зернобобових культур. Попри карантин аграрії працювали дисципліновано, дотримувалися санітарно-епідеміологічних правил у зв’язку із цим ніяких збоїв у роботі не відбувалося ні в посіві, ні у збиранні врожаю. За підсумками збирання ранніх зернових і зернобобових культур – валовий збір цього року складає один мільйон 532 тисячі тонн зерна. Урожайність – 46,8 центнера з гектара. У державі ми займаємо четверте місце з врожайності зернових і зернобобових культур. Пшениці намолочено мільйон сорок дві тисячі тонн при середній урожайності 49 центнерів з гектара. Ячменю зібрано 443 тисячі тонн. Це основні культури, які використовуються для забезпечення хлібом, хлібобулочними виробами, крупами. Зернобобових культур зібрано 27 тис. тонн. В цілому порівняно з минулим роком зменшено валовий збір на 232 тисячі тонн. Найбільше зменшення було по озимій пшениці – на сто тис. тонн., ячменю – на 90 тис. тонн».

Загалом у краї намолотили понад півтори мільйона тонн зерна. Уже в коморах – понад мільйон тонн пшениці, 443 тисячі тонн ячменю. Урожаю вистачить на потреби жителів області, – переконують аграрії. Втім, хліб та інші вироби можуть дорожчати. Пов’язують це із зростанням собівартості продукції.

Софія Романська