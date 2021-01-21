У ці хвилини, у селі Ягільниця, Чортківського району, що на Тернопільщині, місцеві жителі вийшли на протест.

Селяни конфліктують з представниками місцевої влади та газовиками, повідомляють Тернополяни. Люди перекрили дорогу.

“Це ганьба, за що ми маємо платити гроші, за те, що наші діди тут ями копали і труби прокладали, – відзначають місцеві жителі. – Ми газовиків в селі вже не бачили рік , ви хіба на папері там все собі пишите, що вам треба”.

Детальніше у відео Ольги Маркітян.