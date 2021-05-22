Через підозрілого чоловіка у Тернополі евакуювали три школи і дитсадок

Вчора на «Алясці» працювали рятувальники та правоохоронці. Там терміново евакуювали школярів двох загальноосвітніх шкіл, вихованців дитсадка та учнів спортивної школи.

Як повідомляє сайт «Тернополяни», рятувальники підтвердили, що надійшла інформація про закладену вибухівку у ЗОШ №28. Аби не допустити трагедії було вирішено розпочати евакуацію дітей та працівників довколишніх навчальних закладів.

Працівники ДНЗ №21 м. Тернополя повідомили нашим журналістам, що додому терміново забрали і вихованців дитсадка.

— Вихователі негайно повідомили батьків дітей про подію і попросили якнайшвидше забрати їх, аби не наражати на небезпеку. Хто не міг — просив це зробити сусідів, бабусь, родичів. Звичайно, всі не на жарт налякались, адже могло трапитись будь-що. Десь до півгодини часу дошкільнят забрали і дитсадок закрили, — каже вихователь ДНЗ №21.

Нагадаємо, біля школи №28 помітили підозрілого чоловіка. Як розповіла мама одного з учнів закладу, незнайомець попередив її про небезпеку, яка, ймовірно, загрожує її дитині, та одразу зник у невідомому напрямку. Цю інформацію тернополянка переказала директору школи, яка повідомила про випадок екстрені служби.

За лічені хвилини на місце події приїхали рятувальники, правоохоронці та кінологи, по будинках біля ЗОШ №29 та 28 ходять поліцейські.

Люди допускають, що, ймовірно, через ЗНО активізувались”жартівники”. Вказаний навчальний заклад фахівці перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів. На щастя, нічого не знайшли.

Тим часом у поліції і далі шукають чоловіка, якого зафіксувала камера спостереження. Саме він погрожував мамі школяра. Придивіться до фото і, якщо вам відома будь-яка інформація про цю людину, повідомте про це на лінію “102”.