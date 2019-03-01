Через підкуп виборців на Тернопільщині поліція завела кримінал

01/03/2019 Розмір тексту:

Від початку передвиборчої агітації до територіальних підрозділів Нацполіції Тернопільщини надійшло 65 повідомлень, пов’язаних із порушенням вимог виборчого законодавства. За результатами перевірки поліцейські склали 26 адміністративних протоколів та розпочали одне кримінальне провадження.

Більша частина звернень стосувалися порушень порядку виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, відсутності на них відомостей про установу, що здійснила їх друк, тиражу, інформації про осіб, відповідальних за випуск. Поліцейські зареєстрували 35 таких повідомлень. Також серед порушень: розміщення агітматеріалів у заборонених місцях, пошкодження білбордів.

Надходили до поліцейських звернення про можливий підкуп виборців, збір персональних даних та видачу коштів за це. У більшості випадків інформація не підтверджувалася. За одним із таких повідомлень слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 160 ККУ – підкуп виборця, учасника референдуму.

Правоохоронці склали та скерували до суду 26 адміністративних протоколів. З них 24 – за статтею 212-13 КУпАП та 2 – за статтею 212-14 КУпАП, повідомляють у поліції.