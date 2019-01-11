Через пічку на Тернопільщині горів будинок

11/01/2019 Розмір тексту:

10 січня по обіді виникла пожежа житлового будинку у місті Кременець.

Як повідомляють у ДСНС, вогнем знищено дерев’яне перекриття будівлі на площі 8 м. кв., пошкоджено перекриття на площі 15 м. кв.

Причина виникнення події – порушення пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Загорання ліквідовано черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Від вогню врятовано житловий будинок.