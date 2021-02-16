Через перепади температури дороги Тернопільщини можуть перетворитися у ковзанки

На Тернопільщині оголосили штормове попередження через сильну ожеледицю на автошляхах. Окремі ділянки доріг можуть перетворитися на ковзанки. Відтак жителів крають просять без гострої необхідності у мандрівки не вирушати.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, протягом доби на Тернопільщині сніжитиме, вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду, температура повітря знижуватиметься до десяти градусів морозу.

«На Заході максимально передбачається -10 градусів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний. 17-18 лютого в Україні подекуди сипатиме снігом, тому морози злагіднішають, але лише в денні години. Потім градуси знову підуть вниз, а ближче до вихідних морози почнуть відчутно слабшати», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Різкі перепади температурних показників не лише сприятимуть ожеледиці на автошляхах, а також утворюватимуть бурульки. Відтак жителям краю радять стежити за тим, що відбувається над головою та попід ногами.