Дефіцит хліба помітили у крамницях Тернополя. Різке збільшення попиту пов’язують із панікою навколо коронавірусу.

Цими днями тернополяни почали активніше купувати продукти, – розповідають представники торгових мереж. Розбирають не лише їжу, яка довго зберігається, а й хлібобулочні вироби.

«При нашому торговому центрі працює пекарня. Але сьогодні ми не встигали задовольняти той попит, який був на хлібобулочні вироби. Загалом активність покупців підвищилася і на інші продукти. Але найбільше викликає здивування підвищення попиту на хліб. Пов’язуємо це із коронавірусною панікою. Втім, вважаємо, що вона наразі безпідставна, оскільки дефіциту продуктів у нас не має», – зазначає директор магазину Аліна Поліщук.

За прогнозами експертів, через наближення світової економічної кризи, ймовірне здорожчання продуктів. Може позначитися на ціновій ситуації і поширення коронавірусу.

Софія Романська