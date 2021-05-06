Восьмий «Мистецький фестиваль «Ї», який мав відбутися у середині травня перенесли на наступний місяць. Заплановано провести його 16-20 червня.

Рішення про відтермінування заходу організатори прийняли у зв’язку з епідеміологічною ситуацією поширення коронавірусної хвороби.

– Безпека наших відвідувачів та гостей для нас у пріоритеті, – зазначає директор «Мистецького фестивалю «Ї» Юрій Матевощук. – А тому це було основним фактором прийняття такого рішення. Наразі маємо ситуацію невизначеності, при якій дуже складно щось спрогнозувати чи запланувати. Для організаторів фестивалів та культурних подій – це великий виклик. Попри те, що ми звикли усе планувати, наша команда зараз обрала гнучкий формат прийняття рішень, зважаючи на поточну ситуацію у місті. І ми дякуємо усім відвідувачам, запрошеним учасникам, які з розумінням ставляться до цього.

8-ий фестиваль «Ї» відбудеться з дотриманням усіх карантинних вимог. Розміщення відвідувачів на всіх локаціях фестивалю здійснюватиметься з дотриманням соціальної дистанції. Тому загальна кількість дозволених квитків у продажі, відповідно, вдвічі скорочена. Окрім цього, у приміщеннях будуть розташовані антисептичні засоби, а всі відвідувачі фестивалю повинні носити захисні маски.

Організатори дуже сподіваються, що ситуація зі захворюваністю на COVID-19 дозволить провести фестиваль у червні. З численних коментарів та повідомлень на сторінці фестивалю «Ї» зрозуміло, що на можливість проведення заходу сподіваються й самі відвідувачі. Вони більше року чекають традиційного офлайн-формату фестивалю «Ї», який мав відбутися ще у травні 2020-го. Команда фестивалю просить стежити за оперативними анонсами на сторінках у Facebook та Instagram, де повідомлятимуть важливі рішення. Наразі організатори продовжують підготовку до фестивалю у червні та відслідковують ситуацію щодо захворюваності у місті.