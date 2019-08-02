157 аварій сталося цього року на дорогах області за участю нетверезих водіїв. І ще сотень осіб оштрафували та позбавили прав через керування автомобілем у нетверезому стані.

«Алкоголь і кермо – речі несумісні», – наголошують поліцейські. Саме керування у нетверезому стані часто призводить до смертельних ДТП. «Від початку 2019 року станом на 1 серпня трапилося 157 автопригод за участі водіїв, які перебували за кермом в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Ми зверталися, звертаємося та будемо звертатися до усіх кермувальників: нетверезе водіння – це потенційна небезпека, не лише для вас, але й для інших учасників дорожнього руху. Втримайтеся від спокуси випити та сісти за кермо, аби вберегти життя», – наголошують у Патрульній поліції області.

Нагадаємо, за керування у нетверезому стані передбачений штраф 10 200 гривень та позбавлення водійських прав на 1 рік. За таке порушення, вчинене вдруге, штраф сягає 20 400 гривень, прав позбавляють на три роки. Якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в 40 800 гривень та позбавлення права керування на 10 років.

Софія Романська