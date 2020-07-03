Кримінальне провадження відкрили у поліції на жителя обласного центру, який перебував за кермом автомобіля у нетверезому стані.

Підозрюваному загрожує штраф, позбавлення водійських прав до п’яти років або обмеження волі. Міру покарання визначить суд.

З липня в Україні посилили відповідальність за водіння у нетверезому стані. Відтепер нетверезим кермувальникам передбачена кримінальна відповідальність, а штрафи збільшено в рази.

«1 липня на лінію «102» надійшло повідомлення від учасника дорожньо-транспортної пригоди. Чоловік запевнив, що водій іншого авто «ВАЗ» знаходиться напідпитку. Працівники поліції, які прибули на місце події склали на винуватця ДТП адміністративний протокол за ст. 124 КупАП. Також тернополянина освідчили в медзакладі на вміст алкоголю в крові, алкотестер «Драгер» показав 2, 28 проміле. Автомобіль правопорушника правоохоронці помістили на арештмайданчик. Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до ч 1. ст. 286-1 ККУ», – повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета.

Раніше нетверезих водіїв карали штрафами від 10200 гривень. Відтепер адміністративне стягнення в рази виросте: передбачений штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, арешт до шести місяців, обмеження волі до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами від двох до п’яти років.

Софія Романська