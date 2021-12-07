На Тернопільщині стабілізувалася ситуація із COVID-19. Втім, за прогнозами епідеміологів, тенденцію може зіпсувати новий штам коронавірусу Омікрон. Випадків зараження ним стрімко більшає в Європі.

«В області продовжується зниження захворюваності. Динаміка зниження постійна. Минулого тижня рівень захворюваності в області став нижчим, ніж за такий період минулого року. Ситуація із захворюваністю на різних територіях є різною. Але на загал коефіцієнти інцидентності, за якими оцінюються адміністративні території, мають позитивну динаміку. Станом на сьогодні рівень захворюваності на сто тисяч населення складає 338 випадків”, – повідомив на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев.

За прогнозами МОЗ, штам Омікрон може поширитися в Україні через місяць. При цьому ВООЗ не рекомендує закривати кордони. Оскільки уникнути поширення нового штаму неможливо. Протистояти йому може лише колективний імунітет.