Сім тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень віддав шахраєві житель Чорткова. Потерпілий проплатив вказану суму на електронний гаманець.

За словами правоохоронців, в мережі інтернет чоловік знайшов оголошення про допомогу у пошуку роботи та оформленні документів для виїзду за кордон. Він зателефонував на вказаний номер та домовилися зі співрозмовником про усі нюанси в оформленні документів. Ціна питання була – 7550 гривень. Гроші чоловік перекинув на вказаний номер картки. Чекав на документи більше трьох місяців. Невідомий постійно заспокоював, що оформлення в процесі і скоро все буде готове. Проте згодом телефонний номер виявився виключеним. Потерпілий звернувся за допомогою до поліції.

Правоохоронці даний факт внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 частина 1 ККУ – шахрайство. Оперативники встановлюють особу шахрая.