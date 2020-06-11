29 людей інфікувалися коронавірусом на святкуванні дня народження в селі Баворів Тернопільського району. Також інфікувалося ще п’ятеро їхніх контактних осіб. Відтак поліція відкрила кримінальну справу через порушення адаптивного карантину.

На святкування дня народження в ресторані зібралося п’ятдесят людей. Серед них була інфікована особа. Як наслідок COVID-19 заразилося 29 людей.

«З уведенням адаптивного карантину погіршилася епідемічна ситуація. Можу навести приклад святкування дня народження в одному із районів, де було задіяно біля п’ятдесяти осіб, з них у 29 лабораторно підтверджено коронавірус, а також COVID-19 виявили у 5-ти їхніх контактних осіб. Передано матеріали у поліцію для відкриття кримінального провадження за порушення вимог адаптивного карантину та постанови Кабінету Міністрів України. За два тижні адаптивного карантину погіршилася епідемічна ситуація у місті Тернополі, Тернопільському, Збаразькому районах. Відтак ми рекомендуємо посилити карантин у цих районах. Щодо Кременецького і Шумського районів, то раніше там були перевищення епідемічних показників, на сьогоднішній день показники стабілізувалися у Шумському районі», – розповіла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Відтак комісія ТЕБ та НС рекомендує посилити карантин в обласному центрі, Тернопільському і Збаразькому районах. Натомість у Шумському районі через стабілізацію епідемічної ситуації дозволяють карантин послабити.

Софія Романська

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