Серед громадян є надзвичайно популярним святкування Нового року в орендованому помешканні в Карпатах. Аферисти розміщують недостовірні оголошення про оренду житла, аби незаконно збагатитися за рахунок довірливих людей.

Від такого роду злочину потерпів й житель Заліщицького району, який втратив 4000 гривень за найм неіснуючого житла. 29-річний краянин знайшов в мережі-Інтернет оголошення про оренду будинку на Новорічну ніч за вигідною ціною. Орендодавець одразу зазначила, що необхідно здійснити передоплату, що й зробив молодик. Вже напередодні виїзду в місце призначення заявник не зміг зв’язатися з жінкою, адже її мобільний телефон був вимкнутий, а оголошення зникло.

За допомогою він звернувся до правоохоронців. Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.