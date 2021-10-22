Через нові карантинні обмеження з Тернополя не виїхали 60% автобусів міжобласного сполучення

60% автобусів міжобласного сполучення не виїхали вчора з Тернополя через нові карантинні обмеження.

Про це Суспільному розповіла начальниця відділу пасажирських перевезень центрального автовокзалу Анна Юрковська.

За її словами, на рейс не вийшли зокрема автобуси до Рівного, Львова, Хмельницького та Києва. Нагадаємо, відсьогодні водії та пасажири повинні мати сертифікат про вакцинацію або ж негативний тест на COVID-19.

Богдан Гавришко навчається та працює в Тернополі. Їде додому в Броди Львівської області. Чоловік каже, не має ні сертифіката про вакцинацію, ні ПЛР-тесту:

“За день важко поробити всі тести повністю. Держава не подбала про людей, дали рекламу, попередили про якісь новини в соцмережах, але 90 % людей сприйняли це все, як жарт”.

Оксана Горбач розповідає, їде у справах до Хмельницького. Жінка каже, що має сертифікат про вакцинацію:

“Мають бути якісь правила. Ми всі знаємо, як ми себе поводимо, люди не носять маски, не зберігають дистанцію, якщо вона необхідна, тому я не думаю, що є якісь інші варіанти, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу”.

У пасажирів автобусів, які їдуть за межі області, документи перевіряють поліцейські, представники укртрансбезпеки, муніципальної інспекції та поліції. Дільничний поліцейський Роман Дзеник розповідає, що впродовж півтори години перевірили пасажирів чотирьох автобусів:

“Ситуація така, що переважно у всіх громадян є COVID -сертифікати або ПЛР-тести. Лише в однієї дівчинки, якій не було 18-ти років, тобто вона не мала ні сертифіката, ні ПЛР-тест”.

Пасажири, які не мають сертифіката про вакцинацію або ПЛР-тесту, каже Роман Дзеник, повинні пред’явити такі документи:

“Довідку від сімейного лікаря про те, що їм заборонено робити щеплення, чи вони хворіли”.

Руслан Франків їде до Львова. Каже, сертифікат про вакцинацію має. Про запровадження нових правил проїзду каже так:

“Закон України каже, що люди не мають примусово вакцинуватися. Якщо не маєш тесту, ти не можеш поїхати, а людям треба їхати. Це дуже погано”.

Водій автобуса Заліщики-Львів Іван Федишин розповідає: через те, що більшість пасажирів не мають сертифікатів і тестів, автобус не заповнений:

“Не кожна людина має тест. Зараз є три пасажири до Львова, що мають тест. І якщо пасажир прийде і не матиме тесту, я його не візьму. А на пальне треба гроші”.