Через нічну атаку на сусідню область запізнюються потяги, які курсують через Тернопіль

Російські війська обстріляли кілька регіонів України вночі проти 13 травня, повідомляє обласна влада.

Зокрема, в Хмельницькій області є влучання в об’єкт критичної інфраструктури, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на обласну військову адміністрацію.

«На жаль, маємо приліт по критичній інфраструктурі. Об’єкт знаходиться за межами населених пунктів. Зберігаємо спокій. Відповідні служби працюють», – йдеться в повідомленні.

«Укрзалізниця» повідомила про зміну графіків щонайменше п’яти рейсів через влучання.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що в обласному центрі прильотів не було, хоча постраждав об’єкт на території однієї з громад Хмельницького району.

«Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки. Є постраждалі і поранені мешканці громади. Кількість уточнюється», – заявив він.

У місті, за даними Семчишина, немає проблем із комунальними послугами, евакуація не здійснюється.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вночі повідомляв про пожежу на підприємстві в місті через російську атаку. Також постраждали житлові будинки поруч, в трьох квартирах зайнялася пожежа.

«Наразі відомо про трьох постраждалих. Одного забрала швидка, двом надали медичну допомогу на місці», – додав він.

У Київській області також був пошкоджений житловий будинок, повідомив речник ДСНС Олександр Хорунжий.

«Внаслідок падіння безпілотного літального апарата, я так розумію, збиття, пошкоджено один із житлових будинків», – розповів він в ефрі національного телемарафону вранці в суботу.

Даних про постраждалих в області Хорунжий не навів.