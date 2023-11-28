Через негоду в Україні загинули десять людей

Станом на ранок 28 листопада через негоду в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали, серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

“Внаслідок ускладнення погодних умов загинули 10 людей – в Одеській, Харківській Миколаївській областях та у Києві. Ще 23 людини постраждали, серед них є 2 дитини”, – повідомив Клименко.

Також міністр поінформував про ліквідацію наслідків негоди станом на ранок вівторка, 28 листопада.

Одеська область

Підрозділи ДСНС залучалися до допомоги 254 рази. Відбуксовано 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги. Надано допомогу 2498 людям, зокрема 162 дітям. Через негоду 5 людей загинули, ще 15 – постраждали. На ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі.

Миколаївська область

Рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим. В області 2 людини загинули, ще 2 – постраждали.

Наслідки негоди

За словами Клименка, 8 автодоріг у Миколаївській та Кіровоградській областях залишаються перекритими для руху. Також знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях України. З переметів відбуксировано 1530 транспортних засобів.

Негода в Україні

Нагадаємо, 26 листопада Одеську область накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Лише за кілька годин вранці сталось майже 50 ДТП. На ранок 27 листопада через негоду в Україні без світла було понад 2 тисячі населених пунктів.

Додамо, що на тимчасово окупованих територіях нашої держави також були зникнення електроенергії та руйнування інфраструктури тощо. Зокрема, представники окупаційної “адміністрації” Криму казали, що без світла були 425 тисяч осіб.

Також повідомлялось, що в Одесі знайшли тіла трьох людей. Ймовірно, вони померли через переохолодження, спричиненою негодою в місті.