Цього тижня на тернопільських ринках і в магазинах суттєво подорожчали сезонні овочі.

Зокрема, огірки та помідори зросли в цінні на 15 – 20%. Продавці пов’язують тенденцію з негодою, яка негативно впливає на врожай.

Тернополянка Надія Коновалець – продавчиня овочевого відділу на Тернопільському ринку. Жінка стверджує: переглянули ціни за вимогами виробників минулого тижня.

«Наші виробники попросили збільшити ціни на сезонні овочі. Деякі овочі подорожчали на третину, деякі на 15 – 20%. Думаю, що причина у зливах, через опади люди лишаються без врожаю. І взагалі цього літа сезонні овочі набагато дорожчі, ніж минулого. Тут ще карантин велику роль зіграв, набагато менше зараз постачальників».

Ціна огірків на тернопільських ринках нині коливається від двадцяти до тридцяти п’яти гривень. Вартість помідорів залежить від сорту: кілограм вартує від сорока до сімдесяти гривень. У магазинах ціни на сезонні овочі ще вищі, оскільки там реалізовують здебільшого імпортну продукцію.

Софія Романська