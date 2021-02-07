В області на чергуванні перебуває понад 180 рятувальників, – повідомила речниця ДСНС Тернопільщини Ірина Крупа. Через негоду вони вийшли на посилений варіант служби.

На Тернопільщині підготували чотири мобільні пункти обігріву. Тут зможуть отримати допомогу постраждалі від стихії.

«Сьогодні в області на бойовому чергуванні перебуває 181 рятувальник, 73 одиниці техніки (ще 67 в резерві). Оперативно-координаційний центр Управління постійно моніторить оперативну обстановку на Тернопільщині, щоб вчасно та якісно надати допомогу при потребі. У бойову готовність приведено 4 мобільні пункти обігріву на шасі автомобілів підвищеної прохідності, щоб у короткі терміни прибути до найвіддаленіших куточків області».

За прогнозами синоптиків, протягом доби зберігатимуться складні погоді умови. У регіоні можливі снігопади, хуртовини, на дорогах утворюватиметься ожеледиця.