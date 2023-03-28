Через негоду на Тернопільщині виникли перебої у постачанні електроенергії

Сьогодні внаслідок негоди та пошкодження у мережах є значні знеструмлення споживачів у 8-ми областях на заході та півдні України.

Про це повідомляють в НЕК Укренерго.

Зокрема, перебої в електропостачання спостерігаються у Волинській, Львівській, Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій та Одеській областях. Ремонтні бригади ОСРів працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання.

В цілому по країні споживання електроенергії дещо вище, ніж у понеділок, через похолодання. При цьому працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також триває незначний імпорт електроенергії.

У Житомирській області через значні пошкодження мереж внаслідок неодноразових атак росіян, застосовуються обмеження споживання. В інших регіонах обмежень у мережах «Укренерго», які б призводили до необхідності обмеження споживання, немає.

Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі. Зокрема, вчора внаслідок російських обстрілів пошкоджені мережі операторів системи розподілу у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.